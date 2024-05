Beautiful anticipazioni 15 maggio: Taylor è sconvolta per il comportamento di Bill

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:45 circa su Canale 5.

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 15 maggio alle 13:45, la trama di oggi è incentrata sulle reazioni alla liberazione di Sheila. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 14 maggio, Steffy e Finn informano Taylor degli ultimi drammatici eventi iniziando a rivelare cosa li ha spinti a non testimoniare in Tribunale.

Steffy e Finn vanno a parlare con Taylor

Anticipazioni del 15 maggio: Il ricatto di Bill raccontato dalle vittime

Dopo che Sheila è stata assolta, Steffy e Finn si recano da Taylor per cercare di spiegare il loro comportamento apparentemente strano. Taylor, confusa, non riesce a capire perché i due ragazzi non abbiano testimoniato contro la Carter.

Steffy, sentendosi in dovere di rispondere alle domande di sua madre, decide di rivelare la verità. Confessa che sono stati costretti a cedere al ricatto di Bill Spencer. Il magnate li ha minacciati di denunciare Taylor per avergli sparato anni prima, se avessero testimoniato contro Sheila, la donna di cui si è innamorato.

Il ricatto di Bill diventa di dominio pubblico

La notizia della minaccia dell'assoluzione della donna si diffonde rapidamente tra gli altri membri della famiglia Forrester. Brooke e Katie ascoltano attonite mentre Carter racconta loro i dettagli. Le due sorelle Logan sono preoccupate e senza parole per quanto è successo in tribunale. Si rendono conto che la loro famiglia è stata nuovamente coinvolta in un intrigo drammatico, e temono le possibili conseguenze.