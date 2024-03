Beautiful anticipazioni 24 marzo: Brooke affronta Thomas che viene smascherato da Douglas

Beautiful torna domani, domenica 24 marzo, alle 14:00 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutti gli episodi trasmessi fino a oggi.

Prima di anticipare gli episodi di domani, facciamo un breve riassunto della puntata andata in onda sabato.

Beautiful: riassunto della puntata del 23 marzo

Hope invita sua madre, inutilmente, ad avere un atteggiamento meno duro nei confronti di Thomas. Douglas gioca con l'app che clona le voci; Donna trova il gioco divertente e vuole aiutare il nipote a recuperare vecchie voci registrate, ma Thomas la ferma in tempo e proibisce a Douglas di continuare a usarla.

Mentre Thomas teme in cuor suo che si venga a scoprire che lui stesso ha contraffatto la voce di Brooke per fingere che sia stata lei a denunciarlo al Servizio Tutela Minori, Brooke continua a chiedersi cos'abbia spinto Ridge a lasciarla. Donna le ricorda che l'ostilità verso Thomas è probabilmente la ragione dell'allontanamento da Ridge.

Beautiful del 24 marzo: Brooke ha un faccia a faccia con Thomas

Donna giustifica il comportamento ostile di Brooke nei confronti di Thomas dopo aver assistito lei stessa all'eccessiva reazione di Thomas verso Douglas per via di un'app sul cellulare.

Brooke, dopo aver parlato con Donna e con Ridge, affronta Thomas riguardo a Douglas, convinta che sia stato il figlio di Ridge a farla separare da suo marito.

Nel prossimo episodio: Douglas scopre la verità

Douglas scopre che il padre ha usato la sua applicazione per contraffare la voce di Brooke, facendo apparire come sua la telefonata al Servizio Tutela Minori che ha provocato la decisione di Ridge di chiudere per sempre con lei.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Brooke rimane sola dopo aver parlato con Ridge.