Beautiful anticipazioni 16 maggio: Taylor vuole costituirsi per salvare Steffy

Queste sono le anticipazioni relative alla puntata di Beautiful di giovedì 16 maggio in onda alle 13:45, la trama ci svela che Taylor vuole affrontare Bill.

La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 15 maggio, Steffy e Finn informano Taylor che se avessero testimoniato contro Sheila, Bill l'avrebbe denunciata per avergli sparato molti anni prima. Anche Brooke e Katie, appresa la notizia da Carter, sono esterrefatte e preoccupate.

Anticipazioni del 16 maggio: La libertà di Sheila e il coinvolgimento di Bill

Taylor è sconvolta dalle notizie rivelate da sua figlia e Finn: Sheila è stata rilasciata perché Bill ha ricattato Steffy minacciandola di mandare in prigione Taylor. Il magnate l'avrebbe denunciata perchè la donna anni prima gli aveva sparato.

Sentita la storia, Taylor è determinata a recarsi alla polizia per costituirsi. È disposta ad affrontare la prigione piuttosto che permettere a Sheila di rimanere libera e cedere al ricatto di quello che un tempo considerava un amico. Tuttavia, Steffy la convince a desistere da questo impulso, sottolineando che ci sono altre strade per ottenere giustizia.

Nel frattempo, Sheila gode della sua libertà passando del tempo con Bill, l'uomo che, con il suo piano, è riuscito a farla uscire di prigione.

Taylor, dopo aver promesso a Steffy che non si sarebbe consegnata alla polizia, determinata a scoprire la verità e a proteggere la propria famiglia, decide di fare una visita a Bill per cercare di capire come sia stato possibile che abbia agito per far uscire Sheila di prigione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor decide di andare a parlare con Bill.