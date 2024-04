Beautiful anticipazioni 5 aprile: Ridge interrompe il matrimonio, Taylor in preda al panico

Beautiful torna domani, venerdì 5 aprile, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, va in onda su Canale 5.

La soap va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda mercoledì.

Beautiful: riassunto del 4 aprile

Steffy interviene prima che Carter concluda la celebrazione del matrimonio tra Ridge e Taylor e svela che Thomas ha ordito una trappola ai danni di Brooke ed è il vero autore della telefonata ai servizi sociali.

Anticipazioni del 5 aprile: La richiesta di spiegazioni dello sposo

Dopo che Steffy ha rivelato il coinvolgimento di Thomas nella telefonata ai servizi sociali, la cerimonia di nozze viene interrotta. Ridge chiede a Taylor perché, avendo saputo la verità poche ore prima, non gli abbia detto nulla riguardo alla trappola orchestrata da Thomas contro Brooke.

Ridge interrompe la cerimonia di nozze per avere spiegazioni da Taylor

Nella prossima puntata: Il tentativo di Taylor di salvare il matrimonio

Taylor, visibilmente a disagio, cerca di trovare le parole giuste per attenuare la delusione dell'uomo che sta per sposare e che ha amato da sempre. Spiega che ha taciuto perché lui le aveva assicurato che l'avrebbe sposata comunque, qualunque cosa fosse accaduta.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: il padre di Brooke la sprona a non arrendersi e a riprendersi Ridge.