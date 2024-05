Beautiful anticipazioni 17 maggio: Taylor distrutta dal ricatto vuole affrontare Bill e Sheila

Venerdì 17 maggio torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:50. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Taylor vuole salvare la sua famiglia.

La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 16 maggio, Taylor vorrebbe consegnarsi alla polizia, ma Steffy glielo impedisce. Sheila intanto gode della sua libertà accanto a Bill, il suo salvatore. Steffy convince Taylor a non consegnarsi alla polizia.

Bill ha accolta Sheila a casa

Anticipazioni del 17 maggio: Un faccia a faccia inaspettato

Taylor è ancora sotto shock per quanto le ha raccontato Steffy. Non riesce a capacitarsi che Bill la stia ricattando solo per tenere Sheila fuori dalla prigione. Convinta che questa situazione possa mettere in pericolo la sua famiglia, decide di affrontare il magnate e convincerlo a desistere dal suo piano.

Finn e Steffy hanno raccontato tutto a Taylor

Con passo deciso, Taylor si avvia verso la dimora di Bill. Quando Spencer le apre la porta, la donna si trova di fronte a un'altra amara sorpresa. Nella lussuosa residenza del magnate ora vive anche Sheila, che le sorride in maniera beffarda, felice per averla fatta franca. Ora Taylor dovrà affrontare sia Bill che la donna che ha cercato di uccidere la sua amata Steffy.