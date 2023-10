Beautiful anticipazioni 6 ottobre, Finn è sconvolto dalla confessione di Sheila e le urla: 'Assassina'

Beautiful torna domani venerdì 6 ottobre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Steffy rinchiusa in una clinica psichiatrica. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 5 ottobre.

Beautiful: riassunto della puntata del 5 ottobre

A cena con Wyatt, Bill si rammarica di non essere stato presente alla sparatoria per salvare Steffy e Finn da Sheila. Più tardi, tornando alla propria auto, Bill soccorre una donna in stato confusionale senza sapere che si tratti di Li.

Beautiful anticipazioni del 6 ottobre: Una scoperta dolorosa per Taylor e Ridge

Taylor e Ridge sono sconvolti dopo aver saputo che Steffy è entrata in un centro di cure psichiatriche dove viene aiutata a elaborare il lutto. I genitori non si aspettavano che lei soffrisse a tal punto per la morte di Finn.

Nel prossimo episodio della soap: Finn scopre la verità su Li

Sheila informa Finn che l'auto con Li a bordo è affondata nella baia; lui la accusa di omicidio e tenta di sfuggirle. Nel frattempo, Li, che è riuscita a mettersi in salvo prima che la macchina affondasse, viene soccorsa da Bill.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Finn costringe Sheila a dirgli che fine ha fatto Li.