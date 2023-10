Beautiful anticipazioni 5 ottobre: Bill tenta di salvare Li dall'Incidente causato da Sheila

Beautiful torna domani giovedì 5 ottobre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Bill che soccorre Li. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di mercoledì 4 ottobre.

Beautiful: riassunto della puntata del 4 ottobre

Ridge informa Taylor e Thomas che lui e Brooke hanno incontrato Mike Guthrie in prigione e che Baker sta tentando di farlo confessare. Poi Taylor viene contattata dalla dottoressa che segue Steffy nella struttura psichiatrica dove viene aiutata a elaborare il lutto.

Beautiful anticipazioni del 5 ottobre: Il rammarico di Bill

Bill si avvia a una cena con Wyatt, i due discutono degli ultimi eventi che hanno sconvolto la comunità. Tra i vari argomenti, emergono i ricordi della recente sparatoria. Bill esprime il suo rammarico per non essere stato presente in quel momento critico, sottolineando il desiderio che aveva di poter intervenire e proteggere Steffy e Finn dalla follia di Sheila.

Beautiful: una scena della soap

Nel prossimo episodio della soap: Bill si imbatte in Li

Terminata la cena con Wyatt, Bill si avvia verso casa con la mente ancora occupata dagli avvenimenti discussi durante la serata. Lungo la strada, improvvisamente, si imbatte in una donna in stato confusionale. Senza sapere che si tratta di Li, la madre adottiva di Finn, Bill Spencer Jr. decide di fermarsi per soccorrere la donna, coinvolta in un incidente causato da Sheila.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ridge e Taylor sono preoccupati perché non riescono a raggiungere telefonicamente Steffy.