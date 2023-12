Beautiful anticipazioni 5 dicembre, Sheila mette nei guai Deacon: Il segreto rischia di essere scoperto

Beautiful torna domani, martedì 5 dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda Lunedì 4 dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 4 dicembre

Con grande lucidità Thomas cerca di far capire a Hope quanto sia importante per il bambino crescere con il padre, ammettendo di aver avuto tanti problemi in passato, ma sapendo di stare meglio.

Thomas invita Hope a casa Forrester in modo che possa sincerarsi di quanto Douglas stia bene con il padre. Lei accetta, ma Liam confessa a Brooke di soffrire nel saperla sola con Thomas.

Anticipazioni del 5 dicembre: La distrazione fatale di Deacon

Deacon, pronto per una giornata di lavoro, impartisce istruzioni a Sheila prima di uscire, chiedendole di evitare situazioni rischiose.

Sheila, ancora ricercata dalla polizia, si nasconde a casa di Deacon, nonostante l'uomo, in libertà vigilata, le abbia chiesto di lasciare il suo appartamento.

Tuttavia, la situazione prende una svolta inaspettata quando Deacon si rende conto di aver dimenticato il suo cellulare a casa.

Nella prossima puntata: Sheila si avventura fuori casa

Sheila, notando la dimenticanza di Deacon, decide di prendere in mano la situazione. Senza esitazione, infila maschera e parrucca e si avventura per consegnare il cellulare di Deacon presso Il Giardino.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Bill trova inaccettabile che Thomas allontani Douglas da Liam e Hope.