Beautiful anticipazioni 4 ottobre: Mike Guthrie è ancora sotto torchio ma non tradisce Sheila

Beautiful torna domani mercoledì 4 ottobre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Mike che non cede alle pressioni. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 3 ottobre.

Beautiful: riassunto della puntata del 3 ottobre

Baker, Ridge e Brooke interrogano Mike, sospettato di aver favorito l'evasione di Sheila. Intanto, Finn ha ripreso un po' di forze e incalza Sheila, la quale è costretta a confessare che a salvarlo è stata in realtà sua madre e rivela a Finn di aver visto morire Li in un incidente d'auto.

Beautiful anticipazioni del 4 ottobre: Mike non cede

Ridge informa Taylor e Thomas che lui e Brooke hanno incontrato Mike Guthrie in prigione e che Baker sta tentando di farlo confessare. L'atmosfera è tesa poiché tutti sono convinti che Mike abbia avuto un ruolo cruciale nell'aiutare Sheila a evadere di prigione.

Nel prossimo episodio della soap: una telefonata inaspettata

La dottoressa che segue Steffy nella struttura psichiatrica, contatta Taylor per informarla sugli eventuali progressi di sua figlia durante il difficile processo di elaborazione del lutto per la morte di Finn.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Sheila giura a Finn che lo riporterà da Steffy una volta guarito.