Beautiful anticipazioni 4 agosto: Bill è in pericolo, Sheila sospetta di lui

Beautiful torna domani, domenica 4 agosto, con l'appuntamento in onda alle 14:00 circa su Canale 5. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo i dubbi di Sheila. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 3 agosto: i dubbi di Sheila sulla proposta di matrimonio

Ridge e Bill si trovano nella sede dell'FBI dove i due hanno messo in atto un piano per incastrare la Carter e farle confessare un omicidio affinché possa essere condannata all'ergastolo. Per questo motivo Spencer ha chiesto a Sheila di sposarlo. La proposta di matrimonio del magnate alla madre di Finn è solo una messa in scena per metterla a proprio agio e farle confessare i delitti che ha commesso per mandarla definitivamente dietro le sbarre.

Sheila cade nella trappola e corre a dare la notizia a Deacon, convinta che il magnate voglia sposarla davvero. La donna gli mostra l'anello che ha ricevuto da Bill. Nonostante l'entusiasmo, la Carter è divisa tra la malinconia di dover rinunciare per sempre all'amore per Deacon e la trepidazione per un futuro sicuro e agiato.

Sheila ha dei dubbi sulla sincerità di Bill

La donna, dopo l'eccitazione iniziale, comincia a farsi delle domande, chiedendosi se Spencer sia davvero sincero o se abbia un secondo fine che per il momento le sfugge. Ora Sheila, dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio di Bill, si mostra diffidente nei suoi confronti e dubita della sincerità delle sue intenzioni.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Hope non vede l'ora di vedere le modifiche che Thomas ha apportato alla nuova linea