Beautiful anticipazioni 31 ottobre: Finn e Steffy riscoprono l'intimità ma dove è finita Sheila?

Beautiful ritorna domani, martedì 31 ottobre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda lunedì 30 ottobre.

Beautiful: riassunto della puntata del 30 ottobre

Il bacio che Taylor e Ridge si sono scambiati a Montecarlo è una grave incognita sulla consistenza delle sue certezze. Taylor racconta alla figlia del bacio che lei e Ridge si sono scambiati a Montecarlo.

Anticipazioni del 31 ottobre: La felicità di Steffy

Finn e Steffy si sono riuniti e sono estremamente felici. Dopo le difficoltà delle ultime settimane, Steffy ha più di un motivo per gioire: Finn è vivo ed è tornato a casa. Ora, finalmente, i due stanno riscoprendo la loro intimità. Per il momento, la coppia ha messo da parte la preoccupazione per il fatto che Sheila Carter sia ancora latitante, la donna si nasconde a casa di Deacon.

Nel prossimo episodio: Brooke si accorge dei turbamenti di Ridge

Nel frattempo, Brooke si rende conto che Ridge è turbato da qualcosa, ma decide di non approfondire. Come sappiamo, il marito è inquieto a causa del bacio scambiato con Taylor a Montecarlo. Un gesto impulsivo che ha minato le certezze di Forrester, il quale sembra essere caduto nuovamente nell'annoso dilemma: chi scegliere tra Brooke e Taylor.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Brooke non sospetta che il marito si sia riavvicinato a Taylor.