Beautiful anticipazioni 31 maggio: Hope vuole salvare la sua collezione ma la risposta di Steffy spiazza tutti

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 13:50 circa su Canale 5. La saga dei Forrester va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio.

Venerdì 31 maggio torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:50. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Hope chiede aiuto a Steffy. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset debuttando il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 30 maggio, Thomas vede nel fallimento della linea creata da Hope un'occasione da cogliere al volo per tornare nell'azienda di famiglia e parla prima con Steffy e poi con Paris. Quest'ultima chiede alla figlia di Brooke di meditare sul ritorno di Thomas in squadra per salvare la linea "Hope for the Future" e lei, all'inizio riluttante, comincia a considerare l'idea.

Hope chiede consiglio a Steffy

Anticipazioni del 31 maggio: Hope considera il ritorno di Thomas per salvare la collezione

Hope, dopo aver parlato con Paris, sembra quasi convinta che l'unica soluzione possibile per salvare il suo progetto, la collezione "Hope for the Future", sia accogliere nuovamente in squadra Thomas. Nonostante i limiti caratteriali che ha sempre dimostrato, Hope riconosce il merito di Thomas nel suo lavoro, ma mette sul piatto della bilancia l'ossessione che il figlio di Taylor nutre nei suoi confronti.

Determinata a prendere una decisione ponderata, Hope si rivolge a Steffy, sorella di Thomas, chiedendole un parere obiettivo sul possibile reintegro del giovane nella Forrester Creations. Steffy, che poco prima aveva parlato con Thomas e aveva visto i bozzetti da lui disegnati per la linea di Hope, cerca di dissuadere la figlia di Brooke. Tuttavia, alla fine, le conferma che l'ultima parola spetta proprio a lei.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Paris chiede a Hope di meditare sul ritorno di Thomas in squadra.