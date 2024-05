Beautiful anticipazioni 27 maggio, Sheila svela il suo segreto a Deacon: una relazione inaspettata

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda lunedì 27 maggio alle 13:45, la trama ci rivela che Sheila va da Deacon. La serie statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, fa parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, giorno in cui ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994 va in onda su Canale 5 ed è disponibile in live streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 26 maggio: Dopo il netto rifiuto di Bill di lasciare Sheila, Brooke se ne va giurando che non si fermerà finché Sheila non finirà dietro le sbarre. Eric e Zende ricevono una pessima recensione sui modelli che hanno creato per l'ultima sfilata. Thomas, dopo aver letto la pessima recensione sui modelli creati da Eric e Zende, dice a Paris di essere sicuro che riceverà presto una telefonata con la quale lo pregheranno di tornare alla Forrester.

Thomas spera di tornare alla Forrester

Anticipazioni del 27 maggio: Un incontro inaspettato

Sheila va a trovare Deacon al giardino. L'uomo ha ospitato la Carter dopo che la donna era riuscita a scappare di prigione, rischiando anche la galera per lei. Sheila riferisce a Deacon - che nel frattempo è diventato il proprietario del ristorante - di avere una relazione con Bill e di aver preso la decisione di andare a convivere con lui.

Sheila va da Decon

Nel suo racconto, Sheila tralascia di rivelare il modo in cui il magnate l'abbia aiutata ad uscire di prigione ed il ricatto perpetrato ai danni di Taylor, Steffy e Finn. Deacon, ora appare rattristato da questa notizia, nonostante per lui non rappresenti una novità, poco prima gliene aveva parlato Hope.

Shape, comunque, conoscendo i trascorsi di Sheila e sapendo l'abilità della donna di manipolare le persone che le sono vicino le chiede se ama veramente Bill o se lo stia semplicemente usando. Sheila gli risponde complimentandosi con lui per aver acquisito la gestione de "Il Giardino", lasciando l'interrogativo in sospeso.