Beautiful anticipazioni 30 ottobre: Ridge e Taylor dopo il bacio a Montecarlo si interrogano sul loro futuro

Beautiful fa ritorno domani, lunedì 30 ottobre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda sabato 28 ottobre.

Beautiful: riassunto della puntata del 28 ottobre

Steffy e Li hanno finalmente un chiarimento sul perché le abbia tenuto nascosto che Finn fosse ancora vivo. Steffy è grata a Li per aver salvato la vita di Finn, ma non si spiega perché l'abbia tenuta all'oscuro di tutto sapendo quanto la perdita di suo marito la facesse soffrire. Brooke è felice che Ridge sia tornato da lei ed è convinta che presto potranno rimettere in piedi il loro matrimonio

Anticipazioni del 30 ottobre: Taylor e Ridge rompono le certezze

Il bacio condiviso da Taylor e Ridge durante il loro soggiorno a Montecarlo sta gettando un'ombra sulle fondamenta delle loro sicurezze. Le certezze di Ridge, che aveva scelto di restare al fianco di sua moglie Brooke, iniziano a vacillare.

Nel prossimo episodio: Il bacio a Montecarlo: Un momento cruciale

Taylor racconta alla figlia del bacio che lei e Ridge si sono scambiati a Montecarlo, questa rivelazione solleva domande sul suo futuro con Ridge.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor interrompe il litigio tra Steffy e Li.