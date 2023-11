Beautiful anticipazioni 30 novembre: Thomas non vuole restituire Douglas ad Hope, Brooke si precipita da Eric

Beautiful torna domani, giovedì 30 novembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda mercoledì 29 novembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 29 novembre

Ridge ritiene che non ci si debba fidare di Deacon e che il suo rapporto con Hope a un certo punto diventerà un problema, mentre Liam e Brooke cercano di difendere la scelta di Hope di frequentare il padre, anche considerato il fatto che Deacon sembra comportarsi correttamente.

Intanto a casa sua, Deacon intima a Sheila di andarsene e di tenersi lontana da lui e da Hope, ma lei sostiene di avere tutto sotto controllo. Steffy e Finn ricordano i meravigliosi momenti vissuti a Montecarlo.

Anticipazioni del 30 novembre: La telefonata di Hope a Thomas

Douglas si trova a casa di Eric con il padre Thomas e, per passare il tempo, si è messo a dipingere con al fianco il suo papà. Il momento di vicinanza padre-figlio viene interrotto da una telefonata di Hope, madre del piccolo.

Nel prossimo episodio: Douglas ancora al centro di uno scontro

Hope chiama Thomas chiedendo di riportarle Douglas, ma Thomas, apparentemente, ha altri piani e la liquida dicendole che lui e il bambino hanno bisogno di trascorrere del tempo insieme. La sua risposta lascia Hope confusa e preoccupata per il figlio.

Nella nuova puntata: Faccia a faccia Brooke-Taylor

Hope confida le sue preoccupazioni a Brooke, spingendo la Logan a cercare spiegazioni da Eric. Tuttavia, quando Brooke arriva a casa Forrester, Eric non c'è e lei si trova faccia a faccia con Taylor.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Hope dice a Liam, Brooke e Ridge della nuova fiamma di Deacon.