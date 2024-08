Beautiful anticipazioni 30 agosto: Hope lotta contro i suoi sentimenti per Thomas, Liam rimane diffidente

Venerdì 30 agosto torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama scopriamo che Steffy intercede con Liam per Thomas. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset andando in onda per la prima volta il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful: Steffy fa da intermediaria nella difficile situazione familiare

Alla Forrester Creations, si assiste a un confronto tra Liam e Thomas. Anche se il tono della conversazione è pacato, il marito di Hope rimane fermo nella sua posizione: non abbasserà mai la guardia nei confronti di Thomas, nonostante i segnali di cambiamento. Contemporaneamente, Steffy parla con Hope, ricordandole quanto sia fortunata ad avere un marito come Liam al suo fianco.

Hope, però, è visibilmente turbata dalle fantasie che continua ad avere su Thomas e chiede a Steffy di convincere suo marito una volta per tutte che il cambiamento di Thomas è reale. Steffy, quindi, decide di parlare nuovamente con Liam, rassicurandolo che la collaborazione tra Hope e Thomas è puramente professionale e che non ha motivo di preoccuparsi.

Steffy parla con Liam di Thomas

Nel frattempo, Thomas esprime la sua gratitudine a Hope, riconoscendo non solo il ruolo che si è assunta nella vita di Douglas, ma anche il fatto che lei sia stata in grado di perdonarlo dopo tutti i suoi errori offrendogli una seconda opportunità, sia come stilista che a livello personale.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor insiste perché Brooke dia una seconda possibilità a Hollis.