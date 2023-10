Beautiful anticipazioni 3 ottobre: Ridge e Brooke mettono Mike spalle al muro, Finn fa una tragica scoperta

Beautiful torna domani martedì 3 ottobre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Mike messo alle strette. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 2 ottobre.

Beautiful: riassunto della puntata del 2 ottobre

Finn si è svegliato e urla alla madre di voler vedere Steffy, senza riuscire a convincerla a lasciarlo andare. Appena Sheila si assenta dalla stanza, Finn cerca di persuadere Mike ad aiutarlo a fuggire. Hope si accerta che Deacon non sia in contatto con Sheila.

Beautiful anticipazioni del 3 ottobre: Mike sotto torchio

Dopo aver individuato una connessione tra la guardia carceraria Mike e Sheila, Baker, Ridge e Brooke interrogano Mike, il quale è sospettato di aver agevolato l'evasione della donna.

Nella puntata di martedì: Finn continua a pressare Sheila

Nel frattempo, Finn ha recuperato un po' di energie e, con determinazione, pressa Sheila, la quale è costretta a confessare che è stata Li, sua madre adottiva, la persona che lo ha salvato.

Nel prossimo episodio della soap: Finn scopre la verità su Li

Finn inizia a nutrire sospetti riguardo alla possibilità che Sheila abbia fatto del male a Li. Sheila, a fronte delle crescenti domande di Finn, confessa di aver assistito alla tragica morte di Li in un incidente d'auto.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Ridge, Brooke e il tenente Baker interrogano Mike.