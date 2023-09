Beautiful anticipazioni 29 settembre, Deacon e Taylor dimenticano Ridge e Brooke: scoppia la passione?

Beautiful torna domani venerdì 29 settembre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con protagonisti Deacon, Taylor e Ridge. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle 13:40 circa e il sabato e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 28 settembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 28 settembre

Liam, Wyatt e Bill mangiano insieme al ristorante parlando di ciò che è accaduto dalla notte della sparatoria. Sheila tiene Finn sedato per evitare che si agiti e che scappi via, mentre si confronta con Mike sulle prossime mosse.

Beautiful anticipazioni del 29 settembre: Deacon e Taylor pronti per un nuovo legame?

Tra Deacon e Taylor continua lo scambio di confidenze riguardo ai loro sentimenti da quando Ridge e Brooke sono tornati insieme. I loro punti in comune diventano sempre più evidenti, e i due sembrano sempre più vicini e pronti a superare i loro sentimenti per Ridge e Brooke.

Nel prossimo episodio: I dubbi di Ridge su Deacon

Nel frattempo, Ridge sta chiedendo a Hope se suo padre, Deacon Sharpe, abbia effettivamente interrotto ogni contatto con Sheila. Ridge sospetta che Deacon possa essere a conoscenza di qualche informazione riguardante l'evasione della donna che ha sparato a Steffy.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Sheila droga Finn per impedirgli di scappare.