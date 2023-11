Beautiful anticipazioni 29 novembre, Deacon ha paura di Sheila: una minaccia per Hope

Beautiful torna domani, mercoledì 29 novembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda martedì 28 novembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 28 novembre

Hope si ritrova a casa di Deacon con Sheila che si fa passare per la nuova fiamma del padre, Lina. Deacon riesce ad allontanare la figlia, che, tornata casa, racconta l'accaduto a Brooke, Ridge e Liam, che erano nel pieno di una discussione proprio riguardo a Deacon.

Anticipazioni del 29 novembre Ridge contro Deacon

Ridge esprime tutte le sue preoccupazioni riguardo a Deacon, ritenendolo poco affidabile pensando che possa creare problemi nel rapporto tra lui e Hope. La sua sfiducia si basa su una visione futura in cui Deacon potrebbe diventare un ostacolo nelle relazioni tra lo stesso Ridge con la ragazza.

Nel prossimo episodio: Liam e Brooke difendono Hope

Liam e Brooke, d'altro canto, difendono la scelta di Hope di frequentare suo padre. Nonostante le preoccupazioni di Ridge, sottolineano che Deacon sembra comportarsi correttamente.

Nella nuova puntata: Deacon prova a liberarsi di Sheila

A casa sua, Deacon ordina a Sheila di andarsene e di non avvicinarsi né a lui né a Hope. Tuttavia, Sheila sostiene di avere tutto sotto controllo, nonostante la polizia sia sulle sue tracce dopo la sua evasione dal carcere.

Steffy e Finn ricordano i momenti passati a Montecarlo nella soap di Canale 5

Steffy e Finn riflettono sui momenti indimenticabili trascorsi a Montecarlo. L'atmosfera si addolcisce con ricordi romantici che seguono le tensioni delle passate settimane.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Quinn fa i complimenti a Zende per la collezione che ha disegnato.