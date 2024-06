Beautiful anticipazioni 28 giugno, Brooke flirta con Hollis che fa una mossa audace per conquistarla

Venerdì 28 giugno torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:50. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Thomas e Steffy sono ancora adirati l'uno con l'altro. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset debuttando il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 27 giugno, Steffy e Finn rimangono fermi sulla loro posizione per proteggere Douglas da ulteriori traumi e impediscono a Thomas di vedere suo figlio senza dover prima chiedere il loro permesso di fargli visita. Nel frattempo Brooke e Taylor pranzano insieme a "Il Giardino", dove il giovane e affascinante cameriere Hollis flirta con Brooke, almeno secondo l'opinione di Taylor.

Anticipazioni di Beautiful del 28 giugno: Brooke accetta la corte di Hollis

Taylor è convinta che l'aitante cameriere de Il Giardino, stia flirtando con la sua amica, ma la Logan nega finché non riceve sullo smartphone un messaggio dal giovane. Hollis si presenta e le dice di essere a sua completa disposizione per qualsiasi cosa desideri, concludendo la parte testuale con una emoji ammiccante.

Taylor, molto divertita dalla situazione che si è creata, prende in giro la Logan, dicendole che anche lei sta flirtando con il bel cameriere. L'ex di Ridge nega con decisione, sottolineando che tra lei e Hollis c'è una grande differenza di età. Ma la situazione si sta evolvendo e sembra proprio che Taylor possa avere ragione.

Nel frattempo, tra Thomas e Steffy c'è una forte tensione a causa di Douglas. Il giovane Forrester non ha perdonato sua sorella che non gli ha permesso di vedere il bambino che adesso è stato affidato a lei dal Tribunale. Steffy, da parte sua, è infuriata con suo fratello perché con il suo comportamento la sta mettendo in grande difficoltà.