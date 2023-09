Beautiful anticipazioni 27 settembre, Deacon si rifugia da Taylor, ecco cosa sta succedendo

Beautiful torna domani mercoledì 27 settembre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con la tregua momentanea tra Donna e Quinn. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle 13:40 circa e il sabato e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 26 settembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 26 settembre

Charlie e Pam accolgono nuovamente e con gioia Donna alla Forrester, ma Quinn la affronta. Wyatt chiede alla madre di non fare qualcosa di cui si potrebbe pentire. Sheila continua a tenere segregato Finn che prova a ribellarsi alla follia della madre biologica.

Beautiful anticipazioni del 27 settembre: Deacon e Talor sempre più vicini

Deacon si reca allo studio di Taylor per renderla partecipe di quello che prova da quando Ridge e Brooke sono tornati insieme. I due sembrano sempre più affiatati.

Nel prossimo episodio: la tregua tra Donna e Quinn

Nel frattempo alla Forrester continua il conflitto tra Donna e Quinn ma l'arrivo di Carter mette in pausa il loro astio e tra le due rivali c'è finalmente un momento di tregua.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Finn vorrebbe chiamare Steffy ma Sheila glielo impedisce.