Beautiful anticipazioni 27 novembre, Ridge intima a Deacon di allontanarsi da Brooke

Beautiful torna domani, lunedì 27 novembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda sabato 25 novembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 25 novembre

Brooke mette in guardia Hope dall'essere tanto indulgente con i Forrester, anche se in gioco c'è la felicità del piccolo Douglas. Hope decide di andare a trovare suo padre per poter avere un consiglio da lui sul momento che sta vivendo, ma Deacon ha lasciato Sheila da sola a casa e si trova al lavoro.

Anticipazioni del 27 novembre: Ridge affronta Deacon

Ridge, deciso a proteggere la sua famiglia, va a fare visita a Deacon per metterlo in guardia e intimargli di stare alla larga da lui e da tutti i membri della sua famiglia, in particolare da Brooke.

Nel prossimo episodio: Le perplessità di Brooke e Liam

Mentre si svolge questo confronto carico di tensione, Brooke e Liam si trovano a riflettere sulle ### intenzioni di Thomas e sul futuro incerto che li attende, specialmente in relazione alla complicata vicenda di Douglas.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Ridge va da Deacon per intimargli di stare alla larga dalla sua famiglia.