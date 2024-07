Beautiful anticipazioni 27 luglio: Bill e Ridge si alleano contro Sheila, Deacon rischia

Sabato 27 luglio torna Beautiful alle 13:50 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che l'FBI monitora Sheila. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 27 luglio: Un piano segreto per incastrare la donna che terrorizza i Forrester

Per tutto questo tempo, Bill ha finto di essere innamorato di Sheila. La messa in scena fa parte di un piano elaborato con Ridge e l'FBI, con l'obiettivo di far confessare a Sheila un omicidio di primo grado e riuscire così a farla condannare alla prigione a vita. Tuttavia, la stanchezza e la frustrazione cominciano a farsi sentire, soprattutto per Bill. Il costante bisogno di mantenere la facciata, anche di fronte ai suoi affetti, e la pressione del piano in atto stanno lentamente erodendo la sua determinazione.

Ridge, consapevole del peso che grava sulle spalle di Bill, cerca di convincere il suo vecchio nemico a non mollare per il bene di tutti, ricordandogli che la donna si fida di lui e sono vicini all'obiettivo che si sono prefissati. Spencer sa che il sacrificio è necessario per mettere fine alla minaccia rappresentata dalla malefica donna.

Hope sente parte di una telefonata di Deacon

Nel frattempo, Hope va a trovare Deacon al ristorante. Mentre aspetta, sente parte di una strana telefonata che l'uomo interrompe bruscamente all'arrivo della figlia. Insospettita, La ragazza chiede spiegazioni a suo padre, ma lui, per non destare sospetti, evita di dirle che stava parlando con la Carter. Con un sorriso forzato, cambia argomento chiedendole notizie riguardo alla rinnovata collaborazione con Thomas. Hope, ancora dubbiosa, racconta della sua nuova dinamica lavorativa, ma l'ombra del sospetto rimane.

Sheila, ignara del piano contro di lei, riceve una telefonata da Deacon che le chiede di raggiungerlo a casa sua. Mentre Sheila si prepara per l'incontro, l'FBI monitora ogni sua mossa, sperando che questo nuovo sviluppo porti alla tanto attesa confessione. Bill e Ridge, in tensione crescente, sono nella sala di controllo dell'FBI consapevoli che ogni istante potrebbe essere cruciale per la riuscita del loro piano.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Sheila comincia a sospettare che ci sia qualcosa dietro le insistenti domande di Bill.