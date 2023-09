Beautiful anticipazioni 25 settembre: Ridge sulle tracce di Sheila, il suo segreto è in pericolo

Beautiful torna domani lunedì 25 settembre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Finn sempre più disperato. La soap statunitense è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle 13:40 circa e il sabato e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica, su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di sabato 23 settembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 23 settembre

Finn convince Sheila ad allontanarsi da casa con una scusa, ma con l'unico obiettivo di fuggire per tornare da Steffy. Finn tenta poi di fuggire, ma è ancora troppo debole. Sheila lo minaccia, intimandogli di non muoversi per nessun motivo.

Beautiful anticipazioni del 25 settembre

Il tentativo di fuga di Finn è fallito, il ragazzo è ancora troppo debole. Ora Finn vuole disperatamente avvertire Steffy di essere ancora vivo ma Sheila glielo impedisce.

Nell'episodio di lunedì: una svolta nelle indagini

Nel frattempo, le indagini sulla fuga di Sheila continuano, e Brooke e Ridge si rivolgono a Baker per ottenere informazioni sullo stato delle ricerche. Emerge il nome di Mike Guthrie, che conosce il segreto della donna evasa.

Nella nuova puntata: Eric e Quinn si parlano

Dopo aver concluso la "luna di miele" con Carter, Quinn torna da Eric per discutere dei dettagli del loro divorzio, facendo riferimento alla sua relazione con Donna. Eric desidera evitare di coinvolgere gli avvocati nel processo di divorzio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Eric e Quinn cercano di arrivare ad una soluzione pacifica per il loro divorzio