Beautiful anticipazioni 24 ottobre: Taylor e Ridge celebrano con un bacio il ritorno di Steffy e Finn a casa

Beautiful fa ritorno domani, martedì 24 ottobre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda lunedì 23 ottobre

Beautiful: riassunto della puntata del 23 ottobre

Taylor posta la foto della famiglia riunita. Anche Hope con Brooke e Deacon sono felici e Hope posta a sua volta una foto scattata negli uffici della Forrester. Ridge la vede e non prende bene che Brooke sia in compagnia di Deacon. Steffy e Finn si sono finalmente ritrovati, si giurano amore eterno e decidono di tornare a casa.

Anticipazioni del 24 ottobre: Il bacio di Taylor e Ridge

Taylor e Ridge sono entusiasti nel vedere finalmente Steffy e Finn insieme. La gioia li trasporta, culminando in un dolce bacio. Complice di questo bacio è anche l'evidente malumore di Ridge, alimentato dalla foto che Hope ha condiviso sui social media.

Nel prossimo episodio: La convinzione di Brooke e la decisione di Hope

Brooke, preoccupata per la reazione di Ridge alla foto di Hope con Deacon negli uffici della Forrester, convince Hope a cancellare l'immagine. Brooke teme che ciò possa riaccendere la rabbia di Ridge, vedendo la foto come una nuova provocazione.

Nella nuova puntata: Il ritorno a casa di Steffy, Finn, Ridge e Taylor

Dopo gli eventi, Steffy, Finn, Ridge e Taylor fanno ritorno a casa. La serenità sembra regnare di nuovo nella famiglia, nonostante le tensioni precedenti e la continua latitanza di Sheila, rifugiatasi a casa di Deacon.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Il bacio tra Ridge e Taylor