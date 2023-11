Beautiful anticipazioni 24 novembre: Sheila si innamora di Deacon, Brooke contro i Forrester

Beautiful torna domani, venerdì 24 novembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda giovedì 23 novembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 23 novembre

Taylor è convinta che sia necessario riportare Douglas a vivere con suo padre e a frequentare la sua famiglia d'origine. La famiglia Forrester si riunisce a casa di Eric per festeggiare il ritorno di Finn e tutti esprimono gratitudine per la bellezza del momento che stanno vivendo.

Anticipazioni del 24 novembre: Sheila si Innamora di Deacon

Sheila, che si è stabilita a casa di Deacon cercando un rifugio sicuro al riparo dalla polizia, si ritrova gradualmente a innamorarsi di Deacon. Tuttavia l'uomo si dimostra sfuggente.

Nel prossimo episodio: Brooke delusa dai Forrester

Parallelamente, la trama si sviluppa con Brooke, che non è affatto felice per il modo in cui viene trattata dalla famiglia Forrester. Lei e Liam non sono state invitate a casa di Eric per festeggiare il ritorno di Finn.

