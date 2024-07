Beautiful anticipazioni 24 luglio: Steffy scopre l’attrazione di Hope per Thomas

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 24 luglio alle 13:45, nella trama di domani scopriamo che Thomas rassicura suo figlio Douglas. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 24 luglio: Steffy e Taylor danno fiducia a Thomas

Negli uffici della Forrester Creations, Hope prende una decisione sofferta ma cruciale: riaccoglie Thomas nella squadra di "Hope for the Future". Questa scelta porta grande gioia a Douglas, ma anche a Taylor e Steffy, madre e sorella di Thomas. Durante la lunga trattativa, le due donne assicurano più volte a Hope, e anche a Brooke, che il ragazzo è finalmente cambiato.

Steffy e Taylor ribadiscono il loro sostegno a Thomas e, parlando con lui, lo rassicurano che le loro parole non sono solo di circostanza. Credono davvero in lui e nel suo cambiamento. Thomas promette a suo figlio Douglas che può stare tranquillo: non ripeterà mai più gli errori commessi in passato.

Oggi Steffy e Finn discutono di Hope e Thomas

Tornata a casa, Steffy si ritrova a raccontare gli ultimi avvenimenti a suo marito Finn. Alla fine gli rivela un suo timore. In questi giorni passati fianco a fianco con Hope ha intuito che la moglie di Liam prova un'attrazione nei confronti di Thomas, e teme che questo possa compromettere il ritorno di suo fratello nell'azienda di famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Thomas è preoccupato per Hope