Beautiful anticipazioni 23 ottobre: Steffy e Finn tornano a casa, Ridge si riavvicina a Taylor

Beautiful torna domani lunedì 23 ottobre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di sabato 21 ottobre.

Beautiful: riassunto della puntata del 21 ottobre

La felicità è alle stelle: Steffy e Finn si sono ritrovati. Ma il fatto che Sheila sia ancora latitante resta un incubo e bisogna vigilare. A Montecarlo, Steffy, Finn e i bambini festeggiano e anche Taylor e Ridge assistono felici all'incontro.

Anticipazioni del 23 ottobre: Taylor riunisce la famiglia

Taylor condivide sui social un tenero momento familiare attraverso una foto che la ritrae con la sua famiglia riunita. La felicità si riflette nei volti di Ridge, Steffy e Finn che appaiono uniti e sorridenti.

Nel prossimo episodio: Brooke e Deacon negli uffici della Forrester

Nel frattempo negli Stati Uniti la situazione si complica quando Hope, a sua volta, pubblica una foto scattata negli uffici della Forrester con Brooke e Deacon. Ridge, vedendo l'immagine, manifesta il suo disappunto nel vedere Brooke in compagnia di Deacon.

Nella nuova puntata: Steffy e Finn: Una promessa d'amore eterno e il ritorno a casa

Nel frattempo, Steffy e Finn vivono un momento di gioia e intimità, giurandosi amore eterno. La coppia decide di ritornare a casa, consolidando il loro legame con questo gesto significativo che promette una nuova fase nella loro relazione.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: a Montecarlo, Steffy, Finn e i bambini festeggiano.