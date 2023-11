Beautiful anticipazioni 22 novembre, Brooke è sotto attacco: vogliono portarle via Ridge

Beautiful torna domani, novembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda martedì 21 novembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 21 novembre

Sheila promette a Deacon di pagarlo profumatamente in cambio del suo aiuto per nasconderla dalla polizia: questo denaro potrebbe cambiargli completamente la vita. Sheila, infatti, impone la sua presenza a casa di Deacon, che non riesce a convincerla ad allontanarsi per sempre da Los Angeles e dai guai.

La famiglia Forrester al completo si riunisce a casa di Eric per festeggiare il ritorno di Finn, ma Brooke e Liam non vengono invitati.

Anticipazioni del 22 novembre: Brooke esprime le sue preoccupazioni a Hope

Brooke, preoccupata e sentendosi sotto attacco, si rivolge a Hope per condividere le sue preoccupazioni. Sospetta che Steffy e Taylor stiano mirando a Douglas, ma il vero obiettivo potrebbe essere allontanare Ridge da Brooke. Brooke è decisa a difendere la sua famiglia e a preservare la sua relazione con Ridge.

Nel prossimo episodio: Hope vuole evitare una guerra tra famiglie

Hope, nonostante le preoccupazioni di Brooke, cerca di mantenere la calma e la razionalità. Non vuole trasformare la situazione, in cui Douglas trascorre più tempo con Thomas, in una guerra tra le due famiglie.

Hope vorrebbe cercare di trovare un equilibrio e una soluzione pacifica per evitare ulteriori tensioni.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Hope decide di affidare Douglas a Thomas per una sera.