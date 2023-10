Beautiful anticipazioni 21 ottobre: Steffy e Finn sono riuniti ma Sheila continua a perseguitarli

Beautiful torna domani sabato 21 ottobre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 20 ottobre.

Beautiful: riassunto della puntata del 20 ottobre

Baker sopraggiunge all'improvviso a casa di Deacon che sta nascondendo Sheila. Baker non entra, quindi non si accorge della sua presenza e Sheila rimane quindi libera e lo resterà anche dopo l'arresto di Mike. Nel frattempo, Finn ha ritrovato Steffy, tra la gioia e l'entusiasmo di tutta la famiglia.

Anticipazioni del 21 ottobre: Finn riabbraccia tutta la famiglia

La gioia è alle stelle: Steffy e Finn si sono riuniti dopo le vicissitudini delle ultime settimane, quando tutti credevano che il figlio adottivo di Li fosse morto, colpito da Sheila, sua madre biologica.

Nel prossimo episodio: Sheila resta un incubo per tutti

Ma il fatto che Sheila sia ancora in fuga rappresenta ancora un incubo ed è necessario rimanere vigili, questa situazione getta un'ombra minacciosa sulla felicità di tutti. Attualmente, la donna si è rifugiata a casa di Deacon, il quale, inaspettatamente, ha scelto di darle asilo, mentendo anche alle autorità.

Nella nuova puntata: Taylor e Ridge sono commossi per la gioia di Steffy

A Montecarlo, Steffy, Finn e i bambini stanno celebrando; finalmente la famiglia si è riunita. Anche Taylor e Ridge, giunti nel principato per sostenere Steffy, assistono felici a questo incontro.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Ridge avvisa Brooke che Sheila è scappata di nuovo