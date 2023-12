Beautiful anticipazioni 2 dicembre: Liam e Bill preoccupati per Douglas, Thomas rimane solo con Hope

Beautiful torna domani, sabato 2 dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda venerdì 1° dicembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 1° dicembre

La discussione tra Brooke e Taylor degenera e le due e finiscono per imbrattarsi a vicenda con i colori di Douglas. Brooke e Taylor sono reduci dalla loro litigata a colpi di vernice quando sopraggiunto Ridge.

Le due si danno a vicenda la colpa dell'accaduto, nonostante Ridge le esorti alla ragionevolezza per il bene di Douglas. Ma Taylor confessa che in realtà è la gelosia nei suoi confronti ad aver causato lo scontro.

Anticipazioni del 2 dicembre: Liam e Bill discutono di Douglas

Liam e Bill sono profondamente preoccupati per l'allontanamento di Douglas da Liam e Hope. I due trovano inaccettabile il comportamenti di Thomas alla luce dei suoi numerosi episodi di instabilità mentale avuti in passato.

Nel prossimo episodio: Thomas Sfrutta un'opportunità per Parlare con Hope

Thomas incontra per caso Hope nell'ufficio di Steffy. Le due stavano ribadendo le loro opposte posizioni sull'argomento Douglas e Thomas ne approfitta per rimanere solo con Hope e parlarle della cosa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Brooke accusa Taylor di aiutare Thomas a riprendersi Douglas.