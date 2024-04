Beautiful anticipazioni 2 aprile: Taylor e l'incubo dell'indecisione per Ridge, Brooke annega nel dolore

Beautiful torna domani, martedì 2 aprile, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda lunedì.

Beautiful: riassunto dell'1° aprile

Il raggiro di Thomas è stato scoperto: ha cambiato la sua voce in quella di Brooke usando l'app del telefono del figlio.

Taylor è devastata, ma se Steffy insiste perché lei dica la verità a Ridge prima di sposarsi, Thomas è contrario perché convinto che invece non abbia importanza: quello che conta è che Ridge sostiene di amarla e di voler stare con lei indipendentemente dal resto.

Beautiful: Steffy suggerisce a Taylor di dire la verità a Ridge

Anticipazioni del 2 aprile

Taylor dopo aver scoperto che suo figlio Thomas ha clonato la voce di Brooke, vorrebbe dire tutta la verità a Ridge, come le suggerisce Steffy.

La Hayes è combattuta tra la spinta alla sincerità e la paura di perdere la felicità ormai vicinissima.

Beautiful: Donna consola Brooke

Nella nuova puntata

Nel frattempo Brooke, ignara del raggiro di Thomas, profondamente ferita, ma ancora innamorata, sembra rassegnata all'imminente matrimonio di Ridge con Taylor, circondata dall'affetto delle sorelle.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Thomas scopre che Douglas ha rivelato a Steffy il suo segreto.