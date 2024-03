Beautiful anticipazioni 19 marzo, Ridge è turbato per Brooke: la reazione di Thomas e Steffy

Beautiful torna domani, martedì 19 marzo, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda lunedì.

Beautiful: riassunto del 18 marzo

Liam si scusa con Hope per non essere rimasto alla sfilata e ribadisce il suo impegno a starle vicino sempre separando i suoi sentimenti verso Thomas da quelli per la moglie. Carter consegna a Brooke i documenti per l'annullamento del suo matrimonio con Ridge e lei ne rimane sconvolta.

Anticipazioni del 19 marzo: Thomas è entusiasta del successo della presentazione

Thomas è entusiasta del successo che ha avuto la presentazione della nuova collezione della linea Hope for the Future, ma nota che suo padre non condivide appieno il suo entusiasmo. Ridge infatti sembra turbato e Thomas gli chiede il motivo di questo suo stato d'animo.

Nel prossimo episodio: Il turbamento di Ridge

Ridge in effetti conferma le sensazioni di Thomas e confida a lui e a Steffy il motivo del suo turbamento. Ridge è addolorato perchè vede Brooke soffrire. La donna, a cui Ridge ha fatto arrivare le carte del divorzio, continua a sostenere, e per lui a fingere, di non conoscere il motivo del loro allontanamento.

A Beautiful Ridge è turbato per Brooke

Ridge ha deciso di lasciare Brooke quando ha scoperto che sua moglie ha denunciato Thomas ai servizi sociali. In realtà la telefonata è stata fatta dallo stesso figlio di Ridge che ha usato un app vocale per clonare la voce di Brooke.