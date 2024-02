Beautiful anticipazioni 6 febbraio, La dura realtà: Ridge confessa a Brooke di amare Taylor

Beautiful torna domani, martedì 6 febbraio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda lunedì 5 febbraio.

Beautiful: riassunto della puntata del 5 febbraio

Steffy è stupita nel vedere Ridge e Taylor baciarsi e così i due confermano di essere tornati insieme. Successivamente tutti e tre lo annunciano a Thomas con una videochiamata.

Il giovane dà a sua volta la notizia a Eric e a Donna dicendo che la storia del padre con Brooke è finita. Eric lo mette in guardia: tra Brooke e Ridge non sarà mai finita.

Anticipazioni del 6 febbraio: Ridge confessa il ritorno da Taylor

Ridge svela a Brooke la sua decisione di riconciliarsi con Taylor, gettando Brooke nell'incertezza più totale sul futuro del loro matrimonio.

La convinzione di Brooke nella forza del loro legame viene brutalmente messa alla prova dalle parole del marito. La Logan non può credergli: loro due sono destinati a stare insieme.

Nel nuovo episodio: Ottimismo familiare sulla nuova coppia

Steffy, Thomas e Taylor sono tutti ottimisti, credendo che Ridge abbia preso una decisione definitiva nel rimettersi con Taylor, un evento che segnerebbe una svolta significativa per la famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Brooke, diretta ad Aspen, si confida con Donna sulla sua paura di perdere Ridge.