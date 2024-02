Beautiful anticipazioni 8 febbraio, Ridge vittima del piano di Thomas: l'inganno e la rottura con Brooke

Beautiful torna domani, giovedì 8 febbraio, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda mercoledì 7 febbraio.

Beautiful: riassunto della puntata del 7 febbraio

Steffy, Thomas e Taylor sono sulle spine per il confronto tra Ridge e Brooke che lo ha raggiunto ad Aspen. Thomas ne parla con Donna ma lei non è dello stesso parere e anche Eric nutre qualche dubbio.

In effetti, Brooke chiede a Ridge di tornare a casa con lei per chiarire tutto, ma Ridge è irremovibile sulla decisione di lasciarla.

Anticipazioni dell'8 febbraio: Il segreto di Ridge

Brooke insiste con Ridge per sapere cosa sia successo di così grave da allontanarli, ma lui non le rivela che si tratta della telefonata al Servizio Tutela Minori con cui Brooke ha denunciato Thomas.

Nella nuova puntata: La rivelazione su Thomas

Brooke è sconvolta e inconsolabile. La verità è che la chiamata è stata fatta dallo stesso Thomas che ha clonato con una app la voce di Brooke allo scopo di creare una frattura insanabile tra suo padre e la moglie.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Thomas e Donna si scontrano sulla decisione di Ridge di tornare con Taylor.