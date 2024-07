Beautiful, anticipazioni 19 luglio: Thomas causa una nuova crisi tra Liam e Hope, ma lei ha scelto

Venerdì 19 luglio torna Beautiful con una nuova puntata in onda alle 13:40. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che Liam cerca di convincere sua moglie a non lavorare con Thomas. La serie ha debuttato su Rai 2 il 4 giugno 1990, La soap è stata poi acquistata da Mediaset debuttando il 5 aprile 1994 su Canale 5. La saga dei Forrester è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Beautiful del 19 luglio: Liam fa pressioni su Hope per evitare che riassuma Thomas

Negli ultimi giorni Brooke e Taylor sono state ad osservare quello che sta succedendo nell'azienda di famiglia e di come i loro figli stiano cercando di superare le loro divergenze per trovare una soluzione. Ora Liam, dopo aver tentato invano di convincere Bill a lasciare Sheila, apprende con stupore gli ultimi sviluppi alla Forrester Creations: la linea Hope for the Future sta per chiudere. Le recensioni negative hanno fermato le vendite e ora ci sono due soluzioni: chiudere il settore o assumere un creativo capace di rilanciare la collezione.

Hope spiega a suo marito che Steffy le ha proposto di reintegrare Thomas, che in passato ha dimostrato di essere molto bravo. Nonostante la sua riluttanza, la figlia di Brooke sembra intenzionata a seguire i consigli di Steffy, dopo che lo stesso Thomas le ha assicurato che questa volta non la deluderà.

Wyatt ascolta lo sfogo di Liam

Liam ascolta la storia ma non è d'accordo con la decisione presa da sua moglie. Il figlio di Bill le ricorda i problemi che in passato Thomas ha procurato a tutta la famiglia ed è sicuro che, nonostante le buone intenzioni, rifarà sempre gli stessi errori. Hope ascolta l'opinione di Liam e sembra accettarli. Più tardi, il giovane Spencer si ritrova a pranzare con Wyatt a Il Giardino e racconta a suo fratello l'intera storia, dicendogli di essere sicuro di aver convinto sua moglie a rinunciare a lavorare di nuovo con Thomas.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liam si oppone fermamente al ritorno di Thomas alla Forrester.