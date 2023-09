Beautiful anticipazioni 18 settembre: Finn è prigioniero di Sheila

Beautiful torna domani lunedì 18 settembre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Finn che chiede di Steffy. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle 13:40 circa e il sabato e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di domenica 17 settembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 17 settembre

Ridge tranquillizza Taylor: la sicurezza è stata aumentata e Steffy e i bambini sono al sicuro all'estero, Sheila non riuscirà a trovarli. Poi Ridge va a trovare Brooke per vedere come sta.

Beautiful anticipazioni del 18 settembre: I dubbi di Hope e Liam

La fuga di Sheila continua a essere al centro dell'attenzione dei Forrester, con anche Hope e Liam preoccupati e alla ricerca di indizi su dove possa essere finita la donna dopo essere evasa dal carcere.

Nel prossimo episodio Finn recupera la memoria

Finn si è risvegliato dal coma e sta iniziando a recuperare la memoria, compresa la terribile verità che chi gli ha sparato è stata sua madre, Sheila. La donna aveva preso la mira su Steffy, ma lui si era frapposto tra il proiettile e sua moglie.

Nella nuova puntata della soap Sheila isola Finn

Ora che ha recuperato la memoria Finn chiede a Sheila di essere portato in ospedale e di vedere Steffy e i bambini, ma lei glielo nega volendolo isolare dai Forrester.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Taylor sente la mancanza di Steffy