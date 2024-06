Beautiful anticipazioni 18 giugno: Finn e Steffy preoccupati per il futuro, Carter è affascinato da Katie

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda martedì 18 giugno alle 13:40, la trama ci svela che Finn conosce la decisione di Douglas. La serie americana che racconta le vicende della famiglia Forrester è stata parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 17 giugno Hope è disperata dopo la decisione di Douglas di vivere con Steffy perché ormai lo considera a tutti gli effetti suo figlio. Thomas è evidentemente addolorato, ma il giudice, dopo aver ascoltato il bambino, comunica la sua decisione in maniera ufficiale. Intanto Carter e Katie amoreggiano in ufficio parlando proprio di questo.

Anticipazioni di Beautiful del 18 giugno: Steffy riferisce a Finn l'inattesa decisione di Douglas

Dopo la discussione in ufficio, Carter è ammirato dalla dolcezza con cui Katie si preoccupa della famiglia. La sua attenzione e il suo affetto per i propri cari colpiscono profondamente l'avvocato, che non può fare a meno di notare quanto sia premurosa e amorevole. Questi gesti di Katie suscitano in Carter una grande stima per la minore delle Logan, facendogli apprezzare ancora di più la sua natura compassionevole e il suo impegno nel mantenere unita la famiglia.

Carter riflette sulla dolcezza di Katie

Nel frattempo, Steffy rientra a casa, visibilmente scossa, e racconta a Finn cosa è successo in tribunale. Con un tono misto di sorpresa e sollievo, la donna rivela che Douglas ha fatto una scelta inaspettata: ha voluto lei come suo tutore legale. Questo sviluppo inatteso lascia suo marito senza parole, mentre cerca di comprendere le implicazioni di questa decisione per la loro famiglia. Steffy, emozionata ma anche un po' preoccupata, condivide con lui i suoi timori e le sue speranze per il futuro di suo nipote sotto la loro tutela.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Di fronte alle suppliche di Hope di evitare che Douglas si trasferisca da Steffy, lei stessa contrappone un'idea geniale.