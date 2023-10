Beautiful anticipazioni 17 ottobre: Finn riabbraccia i figli ma Steffy è introvabile

Beautiful torna domani martedì 17 ottobre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 16 ottobre.

Beautiful: riassunto della puntata del 16 ottobre

Finn è in volo con Bill diretto a Montecarlo per raggiungere Steffy, che è ancora ignara che suo marito sia vivo e vaga per la città cercando consolazione al suo dolore. Ignari di tutto sono anche Ridge e Taylor che ormai giunti a Montecarlo, non possono che attendere la figlia in albergo non riuscendo a contattarla.

Anticipazioni del 17 ottobre: Finn arriva a Montecarlo

Ridge e Taylor sono i primi ad accogliere Finn al suo arrivo, increduli e pieni di gioia. Dopo un commovente incontro con i bambini, Finn esce alla ricerca di Steffy.

Nella nuova puntata: Tutti cercano Steffy

Finn, Ridge e Taylor sono a Montecarlo, tutti e tre alla ricerca di Steffy che è ancora ignara del fatto che suo marito sia in realtà vivo, non avendo ascoltato i messaggi che Finn le ha lasciato sulla segreteria telefonica.

Nel prossimo episodio: Sheila è in fuga dalla polizia

Deacon riceve l'inaspettata visita di Sheila, in fuga dalla polizia. La donna dopo aver tenuto prigioniero Finn e tramortito Mike, che si era esposto per lei, ora non ha più nessuno da cui rifugiarsi.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Sheila riesce a fuggire di nuovo.