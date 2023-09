Beautiful anticipazioni 16 settembre: Finn è sveglio ma potrebbe essere ancora in pericolo

Beautiful torna domani sabato 16 settembre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:50 circa su Canale 5 con il risveglio di Finn. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle 13:40 circa, il sabato alle 13:50 e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di venerdì 15 settembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 15 settembre

Sheila è ancora in circolazione e questo intimorisce tutti, ma Steffy e i bambini sono fortunatamente lontani, al sicuro. Finn, nel frattempo, va in arresto cardiaco e Sheila cerca di rianimarlo con il defibrillatore. Mike però la scoraggia, temendo il peggio.

Beautiful anticipazioni del 16 settembre: la disperazione di Sheila

Sheila, nonostante Mike sia contrario, prende l'iniziativa di aumentare la potenza del defibrillatore per cercare di salvare la vita di Finn che è andato in arresto cardiaco. La donna sta facendo tutto il possibile per aiutare suo figlio.

Nella puntata di domani Finn esce dal coma

La situazione sembra migliorare: gli sforzi di Sheila per salvare la vita di Finn sono stati efficaci tanto che il ragazzo apre gli occhi e sembra riconoscerla.

Nel prossimo episodio della soap Sheila interroga Finn

Finn è cosciente e in grado di comunicare. Sheila sta cercando di raccogliere informazioni da lui chiedendogli cosa ricordi della notte in cui è stato ferito.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Finn si sveglia