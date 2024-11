Beautiful, anticipazioni del 16 novembre: Hope bacia Thomas, Liam li osserva inebetito

Sabato 16 novembre torna Beautiful alle 13:40 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che l'evento organizzato dalla Forrester a Roma è un successo internazionale. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

L'idea lanciata il giorno precedente da Ridge, di far indossare a Brooke le creazioni della linea, dividendo la scena con la figlia Hope, rende emozionate e felici entrambe ed uno vero scoop per la stampa. Mentre Brooke e Hope sono protagoniste di uno sfavillante servizio fotografico, a Los Angeles, Eric, Paris, Zende e R.J., nonostante il fuso orario proibitivo, seguono l'evento da remoto e sono in contatto con Carter il quale controlla che tutto si svolga come previsto.

Nel frattempo, Liam è in volo con l'aereo privato di Bill, che gli ha offerto di accompagnarlo a Roma di strada per raggiungere il suo yacht, lo Stella Maris. Liam spera di arrivare in tempo per stare accanto e sostenere la moglie, che è all'oscuro del suo arrivo e di farle, quindi, una gradita sorpresa.

Anticipazioni di Beautiful: Taylor teme il riavvicinamento di Ridge e Brooke

Hope aveva invitato Liam all'ultimo minuto ad accompagnarla a Roma, ma non è riuscita a convincerlo a venire con lei. Forse, come suggerisce Bill, il rifiuto di Liam nasconde la sua preoccupazione per la presenza di Thomas, dato il loro complesso passato. Intanto, a Roma, Hope dà il via alla conferenza stampa della sua linea Hope for the Future, elogiando il talento e l'impegno di Thomas non solo come stilista, ma anche come sostenitore dei valori sociali che la collezione rappresenta.

Dopo il successo dell'evento, Steffy si avvicina a Hope, lodandola per la professionalità dimostrata e scusandosi per aver dubitato della sua lealtà verso il marito. Hope è felice per il loro riavvicinamento e, terminata la conferenza, accetta l'invito di Thomas a fare una passeggiata per le strade della Città Eterna.

Liam e Steffy a Roma

Nel frattempo, Brooke, Ridge, e Carter si danno appuntamento alla celebre villa dei Cavalieri di Malta sull'Aventino. Ilaria, una loro amica italiana, racconta che, guardando dal buco della serratura lì presente, si può intravedere il destino e il futuro che li aspetta. Liam è ancora in volo con il jet privato di Bill, ansioso di arrivare e pentito per aver trattato Hope con sfiducia. Bill cerca di rassicurarlo, convinto che una volta a Roma Hope lo accoglierà con gioia, felice di vedere che lui è finalmente lì per lei.

Quando finalmente il jet atterra, Bill prosegue verso Montecarlo, mentre Liam viene accompagnato direttamente a Piazza Navona, dove spera di trovare Hope. Incontrando Steffy, lei gli racconta come si sia ricreduta su Hope e lo informa che sua moglie, dopo le intense emozioni della giornata, ha deciso di fare una passeggiata per la città in compagnia di Thomas.

Determinato a trovarla, Liam si mette alla ricerca tra i monumenti più famosi di Roma, arrivando sempre poco dopo il passaggio di Hope e Thomas. Finalmente, dal basso, riesce a scorgerli in lontananza, fermi ad ammirare il maestoso Colosseo. Ma con grande stupore, osserva Hope baciare Thomas con una passione inaspettata, ignara della presenza di Liam.

Nel frattempo, Brooke, perdutasi lungo il percorso, cerca di raggiungere Ridge e Carter alla villa dei Cavalieri di Malta, ma finisce prima al Giardino degli Aranci e poi nei terreni della villa. Ridge, intanto, si decide a sbirciare dal buco della serratura, sperando che questo possa rivelargli un segno del futuro.

A Los Angeles, in attesa che Steffy faccia ritorno da Roma, Finn ringrazia Taylor per l'aiuto con i bambini. Durante la conversazione, Taylor confida al genero i suoi timori per il probabile riavvicinamento tra Ridge e Brooke, preoccupata che i vecchi sentimenti possano influenzare le loro vite come è già successo in passato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Liam spera di arrivare in tempo per stare accanto e sostenere la moglie.