Beautiful anticipazioni 15 gennaio: Ridge e Brooke furiosi, Liam non vuole che Kelly stia con Finn

Ecco le anticipazioni della puntata di Beautiful di mercoledì 15 gennaio alle 13:45, Liam teme per la sicurezza di Kelly. La soap americana racconta le vicende della famiglia Forrester ed ha esordito in Italia il 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, è trasmessa su Canale 5 e disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Finn ha portato Kelly in spiaggia per trascorrere un pomeriggio di giochi insieme, ma ignora di essere spiato proprio da Sheila che, nonostante lo scetticismo di Deacon è ormai convinta di avere un posto assicurato nella vita di suo figlio e di suo nipote. Finn è impegnato in una telefonata urgente con l'ospedale: un suo paziente si è aggravato, la linea è disturbata e lui deve allontanarsi per trovare campo e dare le disposizioni del caso.

Prima di farlo, raccomanda a Kelly di non avvicinarsi alla riva, ma la bambina dopo un po' decide di andare a riempire il secchiello con l'acqua e si avvicina pericolosamente alle onde. A questo punto, Kelly viene travolta da un'onda e Sheila si lancia in suo soccorso, impedendo che anneghi. A quel punto Finn si accorge di quello che sta succedendo e non può far altro che accorrere, costernato.

Liam continua a tormentare Steffy

Anticipazioni di Beautiful: Ridge e Brooke affrontano la scarcerazione di Sheila

Liam, sempre più preoccupato per la sicurezza di sua figlia, torna a casa di Steffy per aspettare il rientro di Kelly. Il suo stato d'animo è teso dopo aver visto Finn che abbracciava Sheila in tribunale. Nonostante le rassicurazioni di Steffy, Liam continua a nutrire dubbi profondi sulla capacità di Finn di proteggere Kelly, considerando il suo evidente legame con la madre biologica.

Liam espone nuovamente le sue preoccupazioni a Steffy, sottolineando come Sheila, da tutti considerata una conclamata psicopatica, rappresenti una minaccia in ogni circostanza, anche indirettamente. Steffy, stanca delle insinuazioni di Liam, difende ancora una volta Finn, affermando di essere certa che il marito non metterebbe mai a rischio la loro famiglia.

Nel frattempo, negli uffici della Forrester Creations, Ridge, Brooke e Carter discutono animatamente della scarcerazione di Sheila. Ridge è furioso e fatica a comprendere come un vizio legale possa avere tanto peso in un caso così grave. Brooke, angosciata, insiste sul fatto che Sheila non cambierà mai e che rappresenta ancora un pericolo per tutti loro. Carter, nel tentativo di calmare gli animi, spiega che stanno facendo tutto il possibile per monitorare i movimenti di Sheil, che le la sorveglianza è stata aumentata e che non possono fare altro.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Finn vuole portare Kelly in spiaggia.