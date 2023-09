Beautiful anticipazioni 13 settembre: Carter spiazza tutti, Paris è disperata

Beautiful torna domani mercoledì 13 settembre, ecco le anticipazioni della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Carte e Quinn che lasciano nella disperazione Paris. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa e la domenica alle 14:00. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 12 settembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 12 settembre

Carter abbandona Paris sull'altare. Donna confessa a Katie di avere una relazione con Eric. Sheila è al capezzale di suo figlio Finn aspettando che si risvegli dal coma. Thomas vuole proteggere Taylor da Sheila. Hope racconta a Liam quello che è successo al matrimonio di Paris e Carter.

Beautiful, anticipazioni del 13 settembre: La fuga di Carter con Quinn

Dopo aver lasciato Paris sull'altare, Carter ha sorpreso tutti andando via con Quinn, che aveva appena confessato di aver rotto con Eric.

Nella puntata di domani Quinn e Carter nella tempesta della passione

Quinn e Carter, adesso sono finalmente insieme, dopo aver preso le decisioni che cambieranno il corso della loro vita, i due possono dichiararsi tutto il loro amore senza paura delle conseguenze

Nel prossimo episodio della soap Sheila chiede aiuto per Finn

Sheila ha deciso di chiedere aiuto per suo figlio, la donna si è fatta raggiungere da Mike al capezzale di Finn perché la aiuti a salvare il figlio.

Nella puntata di mercoledì Paris e Grace dopo la Fuga di Quinn e Carter

Mentre Quinn e Carter corrono via dal luogo della cerimonia, Paris, abbandonata sull'altare, viene consolata da sua madre, Grace, che aveva sempre nutrito dubbi riguardo ai sentimenti dell'avvocato.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Carter e Quinn si godono l'amore ritrovato.