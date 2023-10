Beautiful anticipazioni 13 ottobre: Finn è libero ma Sheila scappa per raggiungerlo

Beautiful torna domani venerdì 13 ottobre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Finn finalmente libero. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di giovedì 12 ottobre.

Beautiful: riassunto della puntata del 12 ottobre

Finn continua a ripetere a Sheila che è il momento di lasciarlo andare, ma lei cerca di trattenerlo. Li spiega a Bill e Liam quello che è successo con Sheila e partono tutti al salvataggio di Finn.

Anticipazioni del 13 ottobre: Finn è finalmente Libero

Bill e Li giungono all'appartamento dove Sheila ha nascosto Finn. I due riescono a liberare Finn, il quale scopre che la madre adottiva non è morta, come gli aveva invece raccontato Sheila.

Nel prossimo episodio della soap: Finn corre da Steffy

Finn, accompagnato da Bill, si precipita a cercare Steffy, ignaro del fatto che sua moglie si trova in Europa, ricoverata in una clinica psichiatrica. Questa struttura la sta aiutando ad elaborare il lutto per la perdita di Finn, che lei credeva morto.

Nella nuova puntata: Sheila fugge di nuovo

Sheila è stata immobilizzata, e Li rimane a sorvegliarla in attesa dell'arrivo della polizia. Nel frattempo, però, arriva Mike, che stordisce Li, permettendo a Sheila di fuggire nuovamente.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Taylor e Ridge volano in Francia da Steffy e i bambini.