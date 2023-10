Beautiful anticipazioni 11 ottobre: Liam è sconvolto, Li gli rivela il suo segreto

Beautiful torna domani mercoledì 11 ottobre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Liam che scopre la verità su Finn. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di martedì 10 ottobre.

Beautiful: riassunto della puntata del 10 ottobre

Ridge e Taylor partono per raggiungere Steffy e i loro nipotini in Europa. Prima dell'imbarco Deacon cerca di convincere Taylor che tra loro ci sia qualcosa di più che un'amicizia. Lei, riluttante, risponde che ora vuole pensare solo al benessere di sua figlia che sta soffrendo.

Anticipazioni dell'11 ottobre: Finn ancora prigioniero di Sheila

Finn implora ancora una volta Sheila, chiedendole di lasciarlo tornare a casa dalla moglie e dai figli. La disperazione di suo figlio non scalfisce le convinzioni della donna, che non lascia andare via Finn.

Nel prossimo episodio della soap: Liam scopre la verità su Finn

Bill ha soccorso una donna in un vicolo, ma non conosce la sua identità. Liam scopre che la donna che si trova da Bill è Li, madre adottiva di Finn. La dottoressa informa entrambi che Finn è ancora vivo.

Nella nuova puntata: Ridge e Taylor volano in Europa

Ridge e Taylor sono sull'aereo diretti a Montecarlo per andare a trovare Steffy, preoccupati per la sua depressione. La ragazza è ricoverata in una clinica per elaborare il lutto della perdita di Finn.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity, Li, ancora a casa di Bill, si rifiuta di parlare.