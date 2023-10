Beautiful anticipazioni 10 ottobre: Ridge e Taylor volano insieme in Europa, la reazione di Deacon e Brooke

Beautiful torna domani martedì 10 ottobre, ecco le anticipazioni della trama della puntata in onda alle 13:40 circa su Canale 5 con Ridge e Taylor partono per l'Europa. La soap statunitense, incentrata sulle vicende della famiglia Forrester, è trasmessa in Italia dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa. È disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono caricate tutte le puntate fin qui trasmesse.

Prima di svelare l'episodio di domani, facciamo un rapido recap della puntata di lunedì 9 ottobre.

Beautiful: riassunto della puntata del 9 ottobre

Liam e Wyatt si confrontano su vari argomenti della loro vita privata mettendo in risalto come il loro padre sia profondamente cambiato. Bill ha portato Li a casa sua senza conoscere la sua vera identità. Cerca di aiutarla e dopo le prime reticenze, la donna comincia a reagire alle sue domande.

Anticipazioni del 10 ottobre: Ridge e Taylor volano in Europa

Taylor è stata contattata dalla dottoressa che segue Steffy nella struttura psichiatrica dove viene aiutata a elaborare il lutto. Ridge e Taylor partono per raggiungere Steffy e i loro nipotini in Europa.

Nel prossimo episodio della soap: Deacon si dichiara a Taylor

Dopo essere stati lasciati da Brooke e Ridge, che sono tornati insieme, Deacon e Taylor si sono avvicinati. Prima dell'imbarco, Deacon cerca di convincere Taylor che tra loro ci sia qualcosa di più di un'amicizia.

Nella nuova puntata: Taylor vuole concentrarsi solo su Steffy

Taylor è riluttante e risponde a Deacon che al momento vuole concentrarsi solo sul benessere di sua figlia Steffy, la quale sta attraversando un periodo difficile e sta soffrendo.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Li è in salvo a casa di Bill