Beautiful anticipazioni 10 novembre: Brooke e Ridge si scontrano per il piccolo Douglas

Beautiful torna domani, venerdì 10 novembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda giovedì 9 novembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 9 novembre

Deacon è attratto da una donna misteriosa che lo invita a un eccitante gioco di seduzione e poi si sveglia accanto a lei dopo averci passato la notte. Quando lui nota che le manca un dito del piede, a quel punto la donna si toglie una maschera dal volto e si rivela essere Sheila.

Anticipazioni del 10 novembre: Confronto tra Brooke e Hope su Thomas e Douglas

Brooke apre un capitolo delicato con Hope, raccontando la discussione avuta con Ridge sulla possibilità di Thomas di riportare Douglas a vivere con lui. Le divergenze di opinioni tra Brooke e suo marito potrebbero influenzare significativamente il loro rapporto, già in crisi dopo che Ridge ha baciato Taylor a Montecarlo.

Thomas vuole riavere l'affidamento esclusivo di Douglas

Nel prossimo episodio: Il Sostegno di Ridge a Thomas e l'Opposizione di Brooke

La situazione è complicata perchè Ridge, padre di Thomas, offre un sostegno inequivocabile al figlio. La netta opposizione di Brooke a qualsiasi cambiamento nell'assetto di vita del piccolo Douglas aggiunge ulteriore tensione alla situazione.

Brooke vuole che Douglas continui la sua vita senza stravolgimenti

