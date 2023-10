Beautiful anticipazioni 1° novembre: Sheila è morta? Ecco la verità

Beautiful ritorna domani, mercoledì 1° novembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato alle 13:40 circa ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda martedì 31 ottobre.

Beautiful: riassunto della puntata del 31 ottobre

Steffy ha più di un motivo per essere felice, e ritrova l'intimità con Finn. Nel frattempo, Brooke capisce che Ridge è turbato da qualcosa, ma preferisce non approfondire. Finn e Steffy si sono ritrovati e sono molto felici.

Anticipazioni dell'1° novembre: Thomas e l'Affidamento Esclusivo di Douglas

Thomas è determinato a riavere l'affidamento esclusivo di suo figlio Douglas, la sua scelta di portare Douglas a vivere con lui a casa di Eric aggiunge un elemento di tensione alle dinamiche della famiglia Forrester. Infatti, sia Liam che Steffy sono sconvolti dalla scelta di Thomas.

Nel prossimo episodio: La morte (presunta) di Sheila

Il detective Sanchez riunisce tutti i Forrester per un grande annuncio. Sheila, la donna che li perseguita da anni, sarebbe morta, sbranata da un orso mentre tentava di sfuggire alla cattura. Noi avevamo lasciato la Carter a casa di Deacon, a cui aveva chiesto rifugio.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Taylor racconta a Steffy che Ridge l'ha baciata quando erano a Monaco.