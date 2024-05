Beautiful anticipazioni 1 giugno: Taylor pensa a una soluzione estrema, Finn affronta Sheila

Ecco cosa succederà nella puntata della soap americana che andrà in onda domani alle 14:00 circa su Canale 5. La saga dei Forrester va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime del pomeriggio.

Sabato 1 giugno torna Beautiful alle 14:00 con un doppio appuntamento. Grazie alle anticipazioni della trama sappiamo che ci sarà un duro confronto tra Finn e Sheila. La soap americana è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, quando ha debuttato su Rai 2. Dal 5 aprile 1994, la saga dei Forrester è trasmessa su Canale 5 ed è disponibile in streaming live e on demand su Mediaset Infinity.

Nell'episodio del 31 maggio, Hope sembra quasi convinta che l'unica soluzione possibile per risollevare il suo progetto "Hope for the Future" sia di accogliere nuovamente in squadra Thomas. Dopo averne parlato con Paris, che sembra favorevole all'idea, decide di chiedere consiglio a Steffy, sorella di Thomas, che, al contrario, tenta di dissuaderla.

Finn respinge Sheila

Anticipazioni del 1° giugno: Taylor vuole costituirsi

Finn ha un duro confronto con Sheila, quest'ultima ribadisce la volontà di volersi ricongiungersi con lui e gli chiede di darle una seconda possibilità, giurando di essere cambiata. Ma il marito di Steffy non le crede, non può perdonarle di aver provato a uccidere sua moglie. Per questo le dice che qualsiasi ravvicinamento tra loro sarà impossibile e che lui farà tutto quello che può per farla tornare dietro le sbarre.

Nel frattempo Taylor non si dà pace: Sheila è libera perchè sua figlia e Finn hanno ceduto al ricatto di Bill per impedirle di finire in carcere. Ora la donna continua a pensare che l'unica soluzione al pericolo che Sheila rappresenta è che lei vada a costituirsi alla polizia confessando di aver sparato a Bill. Steffy e Hope cercano di dissuaderla, convinte che ci possa essere un'altra soluzione.

Katie torna a parlare con Bill, cercando di farlo ragionare, prospettandogli tutti i rischi che corre avendo una relazione con Sheila, conosciuta da tutti come una manipolatrice psicopatica. In un primo momento sembra toccare le corde giuste, ma poi si trova di fronte a un muro di gomma, il suo ex marito non vuole sentire ragioni. Katie per capire come comportarsi in futuro, va chiede consiglio a Steffy.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Thomas cerca di convincere Steffy a riammetterlo in azienda.