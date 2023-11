Beautiful anticipazioni 1 dicembre: Brooke e Taylor lottano per Ridge, lo scontro finisce in rissa

Beautiful torna domani, venerdì 1 dicembre, con un nuovo episodio in onda alle 13:40 su Canale 5. La soap statunitense, che narra le vicende della famiglia Forrester, è parte della programmazione italiana dal 4 giugno 1990, debuttando su Rai 2, e successivamente, dal 5 aprile 1994, su Canale 5.

Beautiful va in onda dal lunedì al sabato ed è disponibile in streaming, in diretta e in replica su Mediaset Infinity, dove sono fruibili tutte le puntate trasmesse fino a oggi.

Prima di anticipare l'episodio di domani, effettuiamo un breve riassunto della puntata andata in onda giovedì 30 novembre.

Beautiful: riassunto della puntata del 30 novembre

Douglas dipinge con Eric e Thomas a casa Forrester. Hope telefona a Thomas chiedendogli di riportarle Douglas, ma lui la liquida dicendole che hanno bisogno di trascorrere del tempo insieme. Saputa la cosa dalla figlia, Brooke va da Eric per chiedere spiegazioni, ma a casa trova solo Taylor.

Anticipazioni del 1° dicembre: la rissa colorata tra Brooke e Taylor

La discussione su Douglas tra Brooke e Taylor si trasforma in un'esplosione di colori quando le due donne finiscono per imbrattarsi a vicenda, utilizzando i colori del figlio di Hope e Thomas

Nel prossimo episodio: Ridge interviene nel caos cromatico

Ridge fa il suo ingresso nel bel mezzo della litigata tra Brooke e Taylor. Nel tentativo di mediare tra le due donne, Ridge si trova a fronteggiare una situazione complessa e cerca di farle ragionare, anche per il bene di Douglas, ma loro si incolpano a vicenda.

Nella nuova puntata: La gelosia è il vero motivo dello scontro

Nel bel mezzo della confusione, Taylor confessa la verità a Forrester: la vera causa dello scontro non è l'affidamento di Douglas, la donna rivela a Ridge che in realtà è la gelosia nei suoi confronti ad aver causato la rissa.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity Steffy e Finn discutono la scelta di Thomas di chiedere l'affidamento di Douglas.